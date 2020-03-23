В России уже доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

В России появилась возможность оформить предзаказ на смартфоны Nokia 1.3 и Nokia 5310, которые выпускает компания HMD Global. Получить эти гаджеты по предзаказу можно будет во втором квартале текущего года в фирменных магазинах, пишет портал 3dnews .

Nokia 1.3 работает на операционной системе Android 10. Этот смартфон имеет дисплей в 5,71 дюйма с разрешением HD+ и яркостью в 400 нит. Работает Nokia 1.3 на базе 64-битного процессора Qualcomm 215. Смартфон укомплектован батареей на 3000 мАч. Отдельно в компании отмечают, что этот смартфон получил приложение Gallery Go для управления медиа-файлами. Вскоре операционная система этого смартфона обновится до Android 11. Nokia 1.3 будет доступен в бирюзовом, графитовом и золотистом цветах. Ценник Nokia 1.3 в России составит 5990 рублей.

Особенностью Nokia 5310 разработчики называют то, что смартфон имеет два мощных динамика на 105 фон. Аппарат поддерживает MicroSD емкостью до 32 Гб. Также он имеет увеличенный дисплей на QVGA 2,4 дюйма. Батарея его лишь на 1200 мАч, но с учетом набора функций гаджета и его технических характеристик ее пользователю будет достаточно как минимум на сутки. Ценник этого гаджета, который будет продаваться в бело-красном и черно-красном корпусах, составит 3990 рублей.