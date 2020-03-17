Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

Сегодня, 15:31

Александр Зуев

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Компания Apple продает iPhone не больше двух в руки

Американская компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в своих онлайн-магазинах в отдельных странах. Таким образом, гаджеты американского бренда будут отпускаться не более двух экземпляров в одни руки. Речь идет не только о смартфонах, но и обо всех гаджетах.

Так, ограничение распространяется на MacBook Air и Mac Mini. Такие меры действует как в дилерских центрах, так и в интернет-магазинах. Особое внимание в компании призвали оказывать реализации устройств, которые являются средствами коммуникации, пишет News.ru.

Первоначально ограничение было введено только для рынка Азии, но теперь оно действует и в других странах, включая США и Китай. Отметим, что в последний раз компания устанавливала подобные ограничения в 2013 году, когда на рынке Азии появилось огромное количество копий смартфонов. 

В самой корпорации не стали комментировать принятие такого решения. Судя по всему, причиной ограничений стала пандемия коронавируса. Как отмечают в компании, с поставками смартфонов и компьютеров пока нет проблем. Отметим, что корпорация закрыла магазины по всему миру из-за пандемии, пытаясь избежать массовых перепродаж. Вспышка вируса вызвала сложности в работе поставщиков в КНР. Из-за этого компания не сможет выполнить план по доходности в текущем квартале.

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