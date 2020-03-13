Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

Сегодня, 18:01

Анна Лисова

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Royole Corporation до конца марта представит новый смартфон с гибким дисплеем

Уже до конца марта китайская компания Royole Corporation хочет провести презентацию и вывести на рынок новый гибкий смартфон. Об этом говорит осведомленный источник. 

Компания Royole Corporation создала аппарат FlexPai, который выглядит как книжка. У этого смартфона в сложенном состоянии дисплей находится на наружных половинках. Поэтому пользователь может взаимодействовать с гаджетом, не раскрывая его. Диагональ  дисплея FlexPai, когда он в развернутом состоянии, 7,8 дюйма. Ее разрешение составляет 1920 ? 1440 точек. Гаджет получил батарею емкостью в 3800 мА·ч.

Royole Corporation, как сообщил источник, готовит к выводу на рынок FlexPai 2. Поэтому можно предположить, что концепция у этого смартфона будет схожа с концепцией предшествующей версии. 

Что же касается технических характеристик, то, по слухам, FlexPai 2 получит восьмиядерный процессор Snapdragon 865 и графический ускоритель Adreno 650. Объем его оперативной памяти составит не менее 8 Гб. FlexPai 2 сможет работать в сетях пятого поколения.  Предварительно, официальная презентация FlexPai 2 запланирована на 25 марта. Информации о ценнике гаджета пока нет. 

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