Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

Вчера, 23:36

Ольга Громова

0

Image 16+
Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

Китайская компания Xiaomi снимает с продажи свой крутой флагманский смартфон - Mi Note 10 Pro с камерой на 108 Мп.

Это первое устройство с таким сенсором, которое было представлено публике еще в минувшем году - 6 ноября 2019-ого.

В социальной сети Weibo глава компании Лу Вейбинг объяснил, что компания решила избавиться от смартфонов, стоимость которых превышает 285 долларов, и которые при этом не поддерживают сети пятого поколения - 5G. Последние, по его словам, уже стали реальностью, и производители не в состоянии сопротивляться этой технологии.

По этой причине смартфон Mi Note 10, а также его китайский аналог, который в Поднебесной продается под наименованием Mi CC9 Pro, с продажи будут сняты.

Вероятно, их место в каталоге займут недорогие смартфоны с поддержкой 5G смартфоны, но о них пока ничего не известно.

В России смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro с продажи пока не исчез. Все желающие могут приобрести его по цене от 39 тысяч 990 рублей.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

Вчера, 23:36

В WhatsApp вводится функция автоматического удаления сообщений

Вчера, 13:02

Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

13-03-2020, 14:32

Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

12-03-2020, 14:27

Коронавирус может задержать запуск в России сетей 5G

12-03-2020, 13:17

iPhone 12 выйдет с 3D-камерой World Facing

12-03-2020, 11:17

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

11-03-2020, 22:04

Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

10-03-2020, 13:53

В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

9-03-2020, 17:27

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

9-03-2020, 11:12

Более миллиарда смартфонов на Android уязвимы перед атаками хакеров

9-03-2020, 09:05

OPPO презентовала смарт-часы с функцией ЭКГ, поддержкой eSIM и быстрой зарядкой

7-03-2020, 14:14

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил операционную систему MIUI 11 на базе Android 10

6-03-2020, 11:10

На iPhone теперь можно установить Android 10

6-03-2020, 09:47

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

5-03-2020, 22:10

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года в России

5-03-2020, 10:23

Apple за замедление iPhone готова заплатить до 500 млн долларов

4-03-2020, 11:46

Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

2-03-2020, 17:07

Разработан первый в мире смартфон из углеродного волокна

2-03-2020, 14:50

Samsung Electronics приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

2-03-2020, 12:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров