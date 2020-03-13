Xiaomi прекращает продажи смартфона Mi Note 10 Pro

Китайская компания Xiaomi снимает с продажи свой крутой флагманский смартфон - Mi Note 10 Pro с камерой на 108 Мп.

Это первое устройство с таким сенсором, которое было представлено публике еще в минувшем году - 6 ноября 2019-ого.

В социальной сети Weibo глава компании Лу Вейбинг объяснил, что компания решила избавиться от смартфонов, стоимость которых превышает 285 долларов, и которые при этом не поддерживают сети пятого поколения - 5G. Последние, по его словам, уже стали реальностью, и производители не в состоянии сопротивляться этой технологии.

По этой причине смартфон Mi Note 10, а также его китайский аналог, который в Поднебесной продается под наименованием Mi CC9 Pro, с продажи будут сняты.

Вероятно, их место в каталоге займут недорогие смартфоны с поддержкой 5G смартфоны, но о них пока ничего не известно.

В России смартфон Xiaomi Mi Note 10 Pro с продажи пока не исчез. Все желающие могут приобрести его по цене от 39 тысяч 990 рублей.