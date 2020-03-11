Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

Сегодня, 14:32

Анна Лисова

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Samsung предлагает бесплатную дезинфекцию смартфонов

Весь мир борется с распространением коронавируса COVID-19. 

Остановить его стремятся не только государства, меры по предотвращению распространения  COVID-19 предпринимают и компании, ведь пандемия уже спровоцировала ухудшение мировой экономики, пишет  РГ.

Так, компания Samsung запустила в ряде стран, в том числе и в России, службу дезинфекции Galaxy Sanitizing. Эта услуга бесплатная и получить ее можно в фирменных салонах Samsung. Гаджеты этого бренда сотрудники салона обработают ультрафиолетом. 

Стоит отметить, что южнокорейской компании уже пришлось столкнуться с рядом проблем. Ее заводы в Китае останавливались несколько раз для проведения дезинфекции и в рамках соблюдения карантинных мер.

Обработку гаджетов ультрафиолетом в компании решили предложить в связи с рекомендациями ВОЗ по соблюдению личной гигиены. Ведь смартфоны, наушники и часы в течение дня много раз соприкасаются с руками, и поэтому могут стать источником заражения после того, как на них попадет коронавирус, который может выживать на различных поверхностях до 9 часов. 

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