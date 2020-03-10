Redmi Note 9 Pro Max дебютировал официально

Смартфон Redmi Note 9 Pro Max 12 марта дебютировал официально. Этот бюджетный флагман, считают эксперты, вполне может стать бестселлером бренда.

В компании рассказали, что Redmi Note 9 Pro Max является воплощением дизайна Aura Balance. Он получил экран в 6,67 дюйма. Камера для селфи в этом гаджете на 32 Мп, и врезана она в дисплей. Redmi Note 9 Pro Max – самый большой смартфон линейки. Его особенностью является то, что разработчики предусмотрели установку стекла Gorilla Glass 5 на его передней и задней панели.

Смартфон Redmi Note 9 Pro Max получил камеру с тремя датчиками на 64, 8, 5 и 2 Мп. Работать Redmi Note 9 Pro Max будет на профессоре Snapdragon 720. Покупатель сможет выбрать версию на 6 Гб или на 8 Гб оперативной памяти. Максимальный объем встроенной памяти этого смартфона достигает 128 Гб. Redmi Note 9 Pro Max укомплектован батареей на 5 020 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.

Приобрести Redmi Note 9 Pro Max можно в трех расцветках - Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.

За самую скромную версию Redmi Note 9 Pro Max придется заплатить 200 долларов. Это будет модель на 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб. Максимальная комплектация обойдется уже в 255 долларов.