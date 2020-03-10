iPhone 12 выйдет с 3D-камерой World Facing

Минимум одна модель iPhone 12, презентовать которые будут в сентябре нынешнего года, получит от производителя совершенно новую 3D-камеру с новыми возможностями. Об этом сообщают китайские информаторы, отмечая, что ее разработкой в Купертино занимаются уже свыше двух лет.

Инсайдеры подчеркивают, что 3D-камера от Apple - это комбинация систем датчиков и лазеров, с разработанным под нее программным обеспечением. Камера будет в состоянии измерить расстояние от смартфона до объекта в объективе, после чего специально под него будет подбирать новые фото- и видеоэффекты, и, разумеется, улучшит снимок дополненной реальности, отмечает iXBT.com.



Особенно хорошо будет работать портретный режим. Эксперты убеждены, что сделанные на смартфон фото будут аналогичны по качеству снимкам, сделанным на дорогие профессиональные камеры. Пользователям будет доступно очень много эффектов, что отразится на качестве.



Камера, которую установят на iPhone 12 вероятно получит название World Facing. Инженеры Apple над ней корпят более двух лет. Инсайдеры сообщают, что поставщиком комплектующих 3D-камеры iPhone 12 будет компания Lumentum.