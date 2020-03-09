Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

Сегодня, 22:04

Анна Лисова

0

Image 16+
Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).
На сайте госзакупок размещена информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра. Как  пишет издание «Коммерсант», данная организация находится в ведении Роскомнадзора. Исходя из этого можно сделать выводы, что Роскомнадзор хочет получить информацию о структуре децентрализованных сетей и интернете вещей (Internet of Things, IoT). Предоставить услугу может единственный поставщик.

На основании собранной информации специалисты должны провести анализ рисков и угроз возможных при введении блокировки данных сервисов. В частности, эксперты намерены изучить архитектуру и топологию наиболее популярных mesh-сетей. Последние берут на себя роль коммуникатора, соединяя рабочие станции друг с другом.

Блокировку TOR в Роскомнадзоре намерены провести из-за того, что там размещается информация, которую запрещено распространять на территории РФ.

Отметим, технология mesh-сетей использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году. TOR – это защищенная платформа, которую создали разработчики Telegram Павлом и Николем Дуровыми.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

Сегодня, 22:04

Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

Вчера, 13:53

В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

9-03-2020, 17:27

Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

9-03-2020, 11:12

Более миллиарда смартфонов на Android уязвимы перед атаками хакеров

9-03-2020, 09:05

OPPO презентовала смарт-часы с функцией ЭКГ, поддержкой eSIM и быстрой зарядкой

7-03-2020, 14:14

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил операционную систему MIUI 11 на базе Android 10

6-03-2020, 11:10

На iPhone теперь можно установить Android 10

6-03-2020, 09:47

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

5-03-2020, 22:10

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года в России

5-03-2020, 10:23

Apple за замедление iPhone готова заплатить до 500 млн долларов

4-03-2020, 11:46

Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

2-03-2020, 17:07

Разработан первый в мире смартфон из углеродного волокна

2-03-2020, 14:50

Samsung Electronics приостановила работу завода в Южной Корее из-за коронавируса

2-03-2020, 12:32

Список смартфонов, которые будут работать на MIUI 12, оказался фейком

1-03-2020, 09:39

Роутер Xiaomi с огромной площадью покрытия поступил в продажу

1-03-2020, 08:57

На китайских смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

1-03-2020, 08:48

В камере Samsung Galaxy S20 Ultra вскрылись серьезные проблемы

27-02-2020, 15:40

Уязвимость в Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств

27-02-2020, 12:04

Евросоюз хочет запретить несъемные батареи в смартфонах

26-02-2020, 23:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров