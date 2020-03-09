Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и TON

В Роскомнадзоре намерены рассмотреть возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).

На сайте госзакупок размещена информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра. Как пишет издание «Коммерсант», данная организация находится в ведении Роскомнадзора. Исходя из этого можно сделать выводы, что Роскомнадзор хочет получить информацию о структуре децентрализованных сетей и интернете вещей (Internet of Things, IoT). Предоставить услугу может единственный поставщик.

На основании собранной информации специалисты должны провести анализ рисков и угроз возможных при введении блокировки данных сервисов. В частности, эксперты намерены изучить архитектуру и топологию наиболее популярных mesh-сетей. Последние берут на себя роль коммуникатора, соединяя рабочие станции друг с другом.

Блокировку TOR в Роскомнадзоре намерены провести из-за того, что там размещается информация, которую запрещено распространять на территории РФ.

Отметим, технология mesh-сетей использовалась в приложении Firechat, набравшем популярность при протестах в Гонконге в 2014 году. TOR – это защищенная платформа, которую создали разработчики Telegram Павлом и Николем Дуровыми.