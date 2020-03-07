Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

Сегодня, 13:53

Анна Лисова

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Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone
Фото: Из открытых источников

Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, американская компания Apple впервые официально подтвердила, что пользователи могут дезинфицировать iPhone и iPad с помощью влажных салфеток.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В сообщении указано, что дезинфекцию следует проводить строго ограничено. Можно использовать для этого салфетки, которые смочены раствором 70% изопропилового спирта, либо можно протирать гаджеты дезинфицирующими салфетками марки Clorox.
Протирать можно непористые поверхности, такие как дисплей, клавиатуру или другие внешние поверхности. А вот тканевые или кожаные поверхности протирать не стоит.

Нельзя для дезинфекции использовать хлорку. Производитель отмечает, что гаджеты Apple дезинфицировать необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить попадания в отверстия устройства влаги, пишет IXBT.
Стоит отметить, что ранее Apple не рекомендовала использовать чистящие средства для того, чтобы держать смартфоны и планшеты в чистоте, предупреждая, что химикаты могут повредить олеофобное покрытие дисплеев iPhone и iPad.
Но на фоне распространения коронавируса компания решила сделать послабление для дезинфицирующих салфеток. А вот аэрозоли, растворители, абразивные материалы, полотенца и бумажные салфетки по-прежнему нельзя использовать для ухода за смартфонами и планшетами Apple.

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