Apple разрешила ограничено дезинфицировать iPhone

Чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом, американская компания Apple впервые официально подтвердила, что пользователи могут дезинфицировать iPhone и iPad с помощью влажных салфеток.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении указано, что дезинфекцию следует проводить строго ограничено. Можно использовать для этого салфетки, которые смочены раствором 70% изопропилового спирта, либо можно протирать гаджеты дезинфицирующими салфетками марки Clorox.

Протирать можно непористые поверхности, такие как дисплей, клавиатуру или другие внешние поверхности. А вот тканевые или кожаные поверхности протирать не стоит.

Нельзя для дезинфекции использовать хлорку. Производитель отмечает, что гаджеты Apple дезинфицировать необходимо очень аккуратно, чтобы не допустить попадания в отверстия устройства влаги, пишет IXBT.

Стоит отметить, что ранее Apple не рекомендовала использовать чистящие средства для того, чтобы держать смартфоны и планшеты в чистоте, предупреждая, что химикаты могут повредить олеофобное покрытие дисплеев iPhone и iPad.

Но на фоне распространения коронавируса компания решила сделать послабление для дезинфицирующих салфеток. А вот аэрозоли, растворители, абразивные материалы, полотенца и бумажные салфетки по-прежнему нельзя использовать для ухода за смартфонами и планшетами Apple.