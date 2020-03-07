В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость

Сегодня, 17:27

Сергей Нилов

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В процессорах AMD эксперты обнаружили новую уязвимость
Фото: Из открытых источников

Новую уязвимость в процессорах AMD выявили на днях эксперты из Graz University of Technology (Австрия). Они заявили о высокой вероятности утечки данных на устройствах, которые оснащены процессорами AMD на базе микроархитектур Bulldozer, Piledriver, Steamroller, Zen (Ryzen, Epic), Zen+ и Zen2.

Сообщается, что атаковать такой ПК можно посредством манипуляции предиктором L1D-кэша на процессоры AMD, которые выпускались в срок с 2011 по 2019 годы. Благодаря этому преступному маневры киберзлоумышленники Take A Way получают доступ к хранящейся информации.

К слову, эксперты эту «дыру» обнаружили еще несколько месяцев назад и уведомили об этом производителя. Несколько дней назад был получен ответ от AMD, в котором говорится, что производитель в курсе этой угрозы, но технически не может с ней справиться.

Всем пользователям устройств на этих процессорах специалисты рекомендуют как можно чаще обновлять антивирусные программы и операционные системы.

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