Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

Сегодня, 11:12

Сергей Нилов

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Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор
Фото: Из открытых источников

Индийский информатор Мукул Шарма постоянно радует сетевых обывателей интересными сведениями о готовящихся к выходу новинках. На этот раз он поделился тизерами линейки смартфонов Redmi Note 9, официальная презентациях которых состоится уже через три дня - 12 марта.

На изображениях можно увидеть слоган, под которым выйдут смартфоны на рынок - ProCamerasMaxPerformance, а также силуэт новинок. Из тизера можно почерпнуть некоторые сведения. Например, что смартфон получит мощную камеру. Об этом ранее оповещали руководители брендов Xiaomi и Redmi. Предполагается, что слоган скрывает в себе и название старшей модели - Redmi Note 9 Pro Max.

Издание iXBT.com указывает, что если подрегулировать цвета на обнародованном изображении, можно заметить, что на левой стороне устройства имеются физические кнопки, хотя ранее они были справа.

Также инсайдер указал, что новые смартфоны получат рекордный аккумулятор.

«Вы хотели подсказки. Мы даем вам подсказки», - написал он в Твиттер. Сообщение из букв, цифр и символов, указывает, что новый смартфон Redmi Note 9 станет абсолютным рекордсменом без подзарядки среди всех устройств этого модельного ряда.

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