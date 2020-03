Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн, мощную камеру и рекордный аккумулятор

Индийский информатор Мукул Шарма постоянно радует сетевых обывателей интересными сведениями о готовящихся к выходу новинках. На этот раз он поделился тизерами линейки смартфонов Redmi Note 9, официальная презентациях которых состоится уже через три дня - 12 марта.

На изображениях можно увидеть слоган, под которым выйдут смартфоны на рынок - ProCamerasMaxPerformance, а также силуэт новинок. Из тизера можно почерпнуть некоторые сведения. Например, что смартфон получит мощную камеру. Об этом ранее оповещали руководители брендов Xiaomi и Redmi. Предполагается, что слоган скрывает в себе и название старшей модели - Redmi Note 9 Pro Max.

Издание iXBT.com указывает , что если подрегулировать цвета на обнародованном изображении, можно заметить, что на левой стороне устройства имеются физические кнопки, хотя ранее они были справа.

Также инсайдер указал, что новые смартфоны получат рекордный аккумулятор.

Best battery life ever on a Redmi Note. This is a pretty catchy statement. https://t.co/wnzfdXbxLW