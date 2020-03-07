Более миллиарда смартфонов на Android уязвимы перед атаками хакеров

Эксперты рассказали снова об уязвимости в операционной системе Android.

Как пишет издание The Independent со ссылкой на исследование потребительского портала Which, под угрозой взлома сейчас находятся более 40% смартфонов, которые имеют ОС Android.

Речь идет о гаджетах, владельцы которых не устанавливают обновления безопасности от Google. Речь идет о версии ОС 6.0 и более ранних: Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) или Gingerbread (2010).

В ходе исследования было проведено тестирование смартфонов от брендов Motorola, Samsung, Sony и LG. Оказалось, что те гаджеты, ОС на которых не обновилась, подвержены известным уязвимостям, таким как Stagefright и Bluefrag, а также атакам вируса под названием «Джокер». Более всего эта проблема проявилась у смартфонов Samsung Galaxy S3 и Sony Xperia S, пишет Лента.

Поэтому эксперты советуют регулярно обновлять ОС, чтобы защитить гаджет от взлома и вредоносных программ.

Стоит отметить, что гаджеты с Android имеют короткий срок функционирования до окончания периода технической поддержки. Их советуют менять после того, как ОС уже не обновляется.

Отметим, на сегодняшний день Android — самая популярная мобильная операционная система в мире. Эксперты Google подчитали, что в 2019 году функционировало около 2,5 млрд устройств с этой операционной системой.