OPPO презентовала смарт-часы с функцией ЭКГ, поддержкой eSIM и быстрой зарядкой

Сегодня, 14:14

Анна Лисова

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OPPO презентовала смарт-часы с функцией ЭКГ, поддержкой eSIM и быстрой зарядкой
Фото: Из открытых источников

Состоялась презентация первых смарт-часов китайской компании OPPO.
Первые «умные» часы OPPO Watch имеют множество полезных функций, и, как обещает один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, смогут составить достойную конкуренцию «умным» часам других брендов.
OPPO Watch получили сенсорный AMOLED-экраном с пиксельной плотностью 326 PPI. Важно отметить, что экран обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.
Покупатель сможет выбирать между 41-мм и 46-мм модификациями.

OPPO Watch имеют алюминиевый корпус, на боковой панели которого находятся две кнопки управления. Корпус этого гаджета герметичный, поэтому с данными часами можно погружаться под воду на глубину до 50 метров.
Особенностью OPPO Watch будет то, что они могут фиксироваться изменения сердечного ритма и регистрироваться электрокардиограмма (ЭКГ). Также эти умные часы анализируют качество сна.
OPPO Watch получили чип Snapdragon Wear 2500 и сопроцессоа Apollo 3. Работают они на программной платформе ColorOS Watch, созданной на базе Android.

Одним из положительных моментов является и то, что их можно подключать к мобильным сетям, поскольку они получили поддержку eSIM, пишет  3Dnews.
Также эти часы поддерживают технологию быстрой зарядки Watch VOOC Flash Charging. Поэтому на половину емкости батарея OPPO Watch зарядиться лишь за 17 минут. Они способны проработать до 21 дня от одного заряда.
Сообщается, что OPPO Watch на 41-мм будет стоит 215 долларов, а за 46-мм модель придется заплатить уже 290 долларов.

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