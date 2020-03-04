Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил операционную систему MIUI 11 на базе Android 10

Сегодня, 11:10

Анна Лисова

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Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил операционную систему MIUI 11 на базе Android 10
Фото: Из открытых источников

Китайская компания Xiaomi не спешит с выпуском новых версий Android для своих смартфонов, даже если речь идет об устройствах, выпущенных по программе Android One.
Тем не менее, Xiaomi все же вводит новые версии этой ОС на свои гаджеты. На днях было запущено обновление MIUI 11 на базе Android 10 для Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Это произошло после того как Xiaomi выпустила Android 10 для смартфона Mi A3, которое, к разочарованию многих пользователей, оказалось проблемным, поскольку имеет множество ошибок, пишет  3Dnews.

 
Новое ПО для Xiaomi Redmi Note 7 Pro уже доступно. Его открыли для скачивания всем желающим. Стоит отметить, что вначале обновление было доступно в рамках тестирования для пользователей в Китае.
Обновление вышло под кодом 20.3.4. Оно «вести» 2,1 Гб.
Эксперты говорят о том, что эта прошивка может содержать ошибки. Стоит также учитывать, что данное ПО не содержит сервисов Google.

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