На iPhone теперь можно установить Android 10

Сегодня, 09:47

Анна Лисова

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На iPhone теперь можно установить Android 10
Фото: Из открытых источников

Операционная система Android при определенных условиях может работать на устройствах iPhone.
Команда энтузиастов смогла установить на смартфон «яблочного» бренда операционную систему Android. Сделать это не удастся путем переустановки операционной системы.
Устройства от Apple изначально привязаны к iOS. От гаджетов, которые работают на Android, они отличаются существенно своими комплектующими.

Тем не менее, команде энтузиастов Correlium удалось установить на iPhone операционную Android 10. Как рассказали авторы проекта, версия Android 10, которую они адаптировали под iPhone, устанавливается только на iPhone 7 и 7 plus при помощи джейлбрейка, под которым можно получить доступ к файловой системе обеих моделей, сообщает издание Машины и механизмы.
Установить операционную систему можно в отдельный раздел накопителя, чтобы не затронуть файлы iOS. Но риск повредить операционную систему существует, о чем разработчики предупреждают разработчики. Поэтому есть риск вывести смартфон из строя.
Также стоит учитывать, что аппаратная система iPhone создана под другую закрытую операционную систему. Поэтому функциональность Android на iPhone будет ограничена. В нынешней сборке, например, не будет работать камера, сотовая связь и Bluetooth. Тем не менее, авторы порта считают, что им удастся исправить эту ситуацию в новых сборках. Нынешняя сборка – это лишь доказательство того, что в принципе iPhone может работать на Android.

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