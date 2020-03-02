«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года в России

Сегодня, 10:23

Сергей Нилов

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«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2020 года в России
Фото: Из открытых источников

«Яндекс.Маркет» назвал пять моделей смартфонов, которые пользовались наибольшей популярностью у российских пользователей сервиса в январе и феврале 2020 года. 

Безусловным лидером стал смартфон Xiaomi Redmi Note 8T. В новой линейке от китайского производителя это самая дешевая модель с модулем NFC.

Согласно информации «Яндекс.Маркета», в РФ за него в конфигурации с 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб памяти встроенной надо выложить порядка 11 500 рублей. Соотечественники считают этот смартфон оптимальным по соотношению «цена-качество».

Второе место за еще одним детищем китайской компании Xiaomi - смартфону Redmi Note 8 Pro с 6 гигабайтами «оперативы» и 64 гигабайтами флэш.

На третьей, четвертой и пятой строчке в ТОП-5 расположились Samsung Galaxy A50 на 64 Гб, iPhone 11 на 64 и 128 Гб памяти, отмечает ITZine.ru.

Согласно аналитике «Яндекса», на аппараты Redmi пришлось более 30 процентов всех переходов пользователей, на смартфоны от Apple - порядка 20. При этом за прошедший год популярность «яблок» существенно выросла, ведь в минувшем году смартфоны компании так и не попали в ТОП-5.

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