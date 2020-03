Apple за замедление iPhone готова заплатить до 500 млн долларов

Американская компания Apple согласилась на выплату компенсации владельцам старых iPhone за намеренное замедление работы принадлежащих им устройств после запуска новых версий iOS. Агентство Reuters сообщает, что сумма компенсации может составить порядка 500 млн американских долларов.

Apple не признает злонамеренности со своей стороны, но согласна на выплату компенсации ради того, чтобы у этого громкого дела не было перспективы в суде.

Корпорация согласна заплатить каждому пострадавшему владельцу «яблока» шестой и седьмой версии 25 долларов (именно такая сумма получается, если разделить общую сумму компенсации на количество пострадавших). Впрочем, размер компенсации может быть уменьшен либо увеличен.

Пострадавшими от действий компании признаются американские владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, установившие iOS 10.2.1 либо более поздние версии этой ОС, а также владельцы iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 или более поздних версий.

Ранее сообщалось, что после установки новых версий производительность смартфонов значительно упала. Они стали работать в разы хуже, медленнее загружать приложения, открывать страницы и так далее.

Многие люди не знали, что подвох в ОС, поэтому прибегли к покупкам новых гаджетов или же заменили батареи.

В итоге, после того, как количество жалоб на одно и то же стало рекордным, Apple обвинили в намеренном замедлении работы более старых версий iPhone на новых версиях iOS.