Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

Сегодня, 17:07

Анна Лисова

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Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e
Фото: Из открытых источников

Китайская компания Huawei презентовала новый смартфон Huawei Enjoy 10e с диагональю менее 6 дюймов.
Как отмечают эксперты, сейчас на рынке очень много гаджетов с диагональю более шести дюймов, поэтому Huawei Enjoy 10e вполне можно назвать компактным смартфоном.
Тизерное изображение Huawei Enjoy 10e уже появилось в Сети.

Компания Huawei формально анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e, который поступит в продажу уже на этой неделе. Тогда же будут опубликованы цены и дополнительные подробности.
Диагональ экрана Huawei Enjoy 10e составляет 5,71 дюйма. Он имеет разрешение в 1520 x 720 пикселей.
Разработчики отдельно отметили то, что гаджет получит аккумулятор емкостью в 4000 мАч и будет поддерживать 10-ваттную зарядку.
Высокая производительность гаджета будет достигаться за счет процессора Kirin 810.
В продаже Huawei Enjoy 10e появится уже в ближайшие дни.

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