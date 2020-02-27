Huawei презентовала компактный смартфон Huawei Enjoy 10e

Китайская компания Huawei презентовала новый смартфон Huawei Enjoy 10e с диагональю менее 6 дюймов.

Как отмечают эксперты, сейчас на рынке очень много гаджетов с диагональю более шести дюймов, поэтому Huawei Enjoy 10e вполне можно назвать компактным смартфоном.

Тизерное изображение Huawei Enjoy 10e уже появилось в Сети.

Компания Huawei формально анонсировала смартфон Huawei Enjoy 10e, который поступит в продажу уже на этой неделе. Тогда же будут опубликованы цены и дополнительные подробности.

Диагональ экрана Huawei Enjoy 10e составляет 5,71 дюйма. Он имеет разрешение в 1520 x 720 пикселей.

Разработчики отдельно отметили то, что гаджет получит аккумулятор емкостью в 4000 мАч и будет поддерживать 10-ваттную зарядку.

Высокая производительность гаджета будет достигаться за счет процессора Kirin 810.

В продаже Huawei Enjoy 10e появится уже в ближайшие дни.