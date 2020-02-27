Разработан первый в мире смартфон из углеродного волокна

Уже летом текущего года на рынок может выйти смартфон Carbon 1 Mark II, особенностью которого является то, что его корпус создан по особой технологии и состоит из углеродного волокна.

Создала смартфон Carbon 1 Mark II компания Carbon Mobile.

При изготовлении корпуса этого гаджета, рассказали разработчики, применялась методика HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Materials). Суть методики в том, что углеродные волокна переплетены со специальным композитом, пропускающим радиоволны. За счет этого удается создать корпус-монокок, толщина которого составляет лишь 6,3 мм.

Дисплей Carbon 1 Mark II смартфона имеет диагональ в 6,01 дюйма. Он сразу идет с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев у этого гаджета расположен в боковой части. Carbon 1 Mark II оснастили двойной камерой, пишет 3Dnews.

Известно, что Carbon 1 Mark II работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P90 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Смартфон получил графический ускоритель IMG PowerVR GM 9446. Известно, что он получит встроенную память на 128 Гб, а его аккумулятор имеет емкость в 3050 мАч.

Предварительно, Carbon 1 Mark II выйдет на рынок в июне. Ценник его будет на уровне 800 евро.