Разработан первый в мире смартфон из углеродного волокна

Сегодня, 14:50

Анна Лисова

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Разработан первый в мире смартфон из углеродного волокна
Фото: Из открытых источников

Уже летом текущего года на рынок может выйти смартфон Carbon 1 Mark II, особенностью которого является то, что его корпус создан по особой технологии и состоит из углеродного волокна.
Создала смартфон Carbon 1 Mark II компания Carbon Mobile.
При изготовлении корпуса этого гаджета, рассказали разработчики, применялась методика HyRECM (Hybrid Radio Enabled Composite Materials). Суть методики в том, что углеродные волокна переплетены со специальным композитом, пропускающим радиоволны. За счет этого удается создать корпус-монокок, толщина которого составляет лишь 6,3 мм.

Дисплей Carbon 1 Mark II смартфона имеет диагональ в 6,01 дюйма. Он сразу идет с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Сканер отпечатков пальцев у этого гаджета расположен в боковой части. Carbon 1 Mark II оснастили двойной камерой, пишет3Dnews.
Известно, что Carbon 1 Mark II работает на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P90 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Смартфон получил графический ускоритель IMG PowerVR GM 9446. Известно, что он получит встроенную память на 128 Гб, а его аккумулятор имеет емкость в 3050 мАч.
Предварительно, Carbon 1 Mark II выйдет на рынок в июне. Ценник его будет на уровне 800 евро.

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