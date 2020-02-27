Список смартфонов, которые будут работать на MIUI 12, оказался фейком

Инсайдер под ником Xiaomishka заявил о том, что опубликованный в Сети список смартфонов, которые якобы получат операционную систему MIUI 12, является фейком.

По словам сетевого информатора, данный список не имеет ничего общего с реальностью и тот, кто его опубликовал, хотел лишь набрать побольше просмотров.

Как заявляет Xiaomishka хотя разработка MIUI 12 уже началась, тем не менее, разработчики Xiaomi занимаются улучшением MIUI 11, а также оттачивают функционал текущей версии фирменной оболочки, которая уже вышла для абсолютного большинства актуальных смартфонов.

Отметим, судя по информации, предоставленной Xiaomi, запуск финальной версии MIUI 12 состоится во втором полугодии 2020 года. Возможно, она появится в доступе в августе-сентябре, но пока точную дату запуска MIUI 12 разработчики не называют.