Роутер Xiaomi с огромной площадью покрытия поступил в продажу

Сегодня, 08:57

Анна Лисова

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Роутер Xiaomi с огромной площадью покрытия поступил в продажу
Фото: Из открытых источников

Новый роутер от Xiaomi поступил в продажу, и за считанные минуты вся стартовая партия была реализована.
Речь идет об маршрутизаторе AX3600 с поддержкой WiFi 6. Его ценник был установлена на уровне 85 долларов.

Как рассказал генеральный Xiaomi Group Лю Синьюй, хотя спрос на этот роутер огромен, до выхода следующей партии придется подождать несколько дней, поскольку из-за коронавируса заводы компании не могут работать на полную мощность. Поэтому продажи AX3600 возобновятся лишь в марте. Точная дата выхода новой партии на рынок не озвучена, пишет IXBT.

AX3600 работает на базе однокристальной системы Qualcomm IPQ8071A. Он получил четырехъядерный чип CPU ARM Cortex-A53 частотой 1 ГГц. Устройство имеет 512 МБ оперативной памяти, поддерживает технологии OFDMA, MU-MIMO и WPA3. Максимальная скорость передачи данных составляет 2976 Мбит/с.
Производитель говорит о том, что AX3600 имеет покрытие, которое сравнимо по площади с двумя футбольными полями. А это значит, что один такой роутер обеспечит интернетом среднестатистический большой дом.

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