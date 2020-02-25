Уязвимость в Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств

Сегодня, 12:04

Сергей Нилов

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Уязвимость в Wi-Fi поставила под угрозу миллиарды устройств
Фото: Из открытых источников

В чипах Wi-Fi, выпущенных Cypress и Broadcom, допущена критическая ошибка, вследствие чего уязвимыми к прослушке стали миллиарды устройств в мире. Информация об этом прозвучала из уст экспертов киберзащитной компании ESET во время конференции RSA 2020 в Сан-Франциско.

Уточняется, что дыра предоставляет возможность находящимся в непосредственной близости перехватить и расшифровать данные, что передаются по беспроводной сети.

В числе «дырявых» эксперты назвали FullMAC WLAN-чипы от Cyperess и Broadcom. А они устанавливаются в iPhone, компьютеры Mac, роутеры Asus и Huawei, Android-смартфоны, смарт-колонки Amazon Echo и другие устройства.

Передаваемые внутри беспроводной сети данные расшифровываются посредством уникального ключа, генерируемого на основе пароля к Wi-Fi. Но в ходе разъединения, когда связь или теряется или сигнал становится очень слабым, чипы Cyperess и Broadcom, отмечают «Вести.ру», сбрасывают значение этого ключа до нулей.

Эксперты убеждены в том, что в силах злоумышленников переведение уязвимых аппаратов до состояния разъединения, чтобы потом перехватить данные и расшифровать их посредством состоящего из нулей ключа.

Google, Apple и Microsoft уже позаботились об устранении этой уязвимости - в конце минувшего года вышли специальные патчи безопасности. Поэтому эксперты советуют пользователям убедиться в том, что у них на устройствах стоят последние версии ОС и программное обновление.

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