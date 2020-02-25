Евросоюз хочет запретить несъемные батареи в смартфонах

Производителей, которые работают на европейском рынке, могут обязать продавать в странах ЕС смартфоны со съемными батареями.

Сейчас большинство смартфонов выходят условно не разборными и пользователь не может самостоятельно заменить в таких гаджетах аккумулятор, из-за чего ему необходимо обратиться в сервисный центр.

В Европейском Союзе планируют заставить производителей смартфонов выпускать аппараты со съемной задней крышкой для быстрой замены батареи. Данная инициатива может быть вынесена на рассмотрение в европейский парламент уже в марте.

Ее авторы считают, что это позволит экономить не только на замене батареи. Пользователи будут реже менять смартфоны, поскольку сейчас нередко, когда батарея выходит из строя или хуже держит заряд, пользователь покупает новый гаджет.

Но есть и ряд минусов в данной инициативе, считают эксперты. Из-за нее смартфоны могут стать толще и лишиться защиты от воды и пыли, поскольку обеспечить такую защиту при съемной крышке дорого и сложно.