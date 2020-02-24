Huawei представила новый складной смартфон Mate Xs

Сегодня, 10:03

Анна Лисова

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Huawei представила новый складной смартфон Mate Xs
Фото: Из открытых источников

Компания Huawei провела презентацию нового складного смартфона Mate Xs.
Этот гаджет является улучшенной версией Mate X.
Новинка получила петли новой конструкции, которые повысили надежность гаджета. Также в Mate Xs более защищен экран. Он покрыт специальной двухслойной защитой, которая создана из пленок полиамида.

Диагональ Mate Xs составляет 8 дюймов, а разрешение экрана – 2480 на 2200 точек. В сложенном состоянии диагональ дисплея составит 6,6 дюймов. Работает Mate Xs на ОС Андроид 10-ой версии. 

У смартфона Mate Xs только одна камера, но с четырьмя датчиками. Основной датчик камеры на 40 Мп, а дополнительные – на 16 и 8 Мп. Чтобы повысить качество снимков, смартфон получил систему оптической стабилизации.
Стоит отметить, что у Mate Xs аккумулятор на 4500 мАч. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки на 55 Вт, а также технологию безпроводной зарядки.
Предварительно, ценник Mate Xs составит около 2500 евро.

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