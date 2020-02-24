Huawei представила новый складной смартфон Mate Xs

Компания Huawei провела презентацию нового складного смартфона Mate Xs.

Этот гаджет является улучшенной версией Mate X.

Новинка получила петли новой конструкции, которые повысили надежность гаджета. Также в Mate Xs более защищен экран. Он покрыт специальной двухслойной защитой, которая создана из пленок полиамида.

Диагональ Mate Xs составляет 8 дюймов, а разрешение экрана – 2480 на 2200 точек. В сложенном состоянии диагональ дисплея составит 6,6 дюймов. Работает Mate Xs на ОС Андроид 10-ой версии.

У смартфона Mate Xs только одна камера, но с четырьмя датчиками. Основной датчик камеры на 40 Мп, а дополнительные – на 16 и 8 Мп. Чтобы повысить качество снимков, смартфон получил систему оптической стабилизации.

Стоит отметить, что у Mate Xs аккумулятор на 4500 мАч. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки на 55 Вт, а также технологию безпроводной зарядки.

Предварительно, ценник Mate Xs составит около 2500 евро.