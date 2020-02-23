Huawei создаст в РФ экосистему искусственного интеллекта

Сегодня, 22:22

Сергей Нилов

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Huawei создаст в РФ экосистему искусственного интеллекта
Фото: Из открытых источников

Китайская компания Huawei намерена развернуть в России комплексную экосистему искусственного интеллекта. Чтобы обеспечить полную реализацию проекта, флагман электроники планирует привлечь более ста тысяч разработчиков искусственного интеллекта, более сотни партнеров и ученых с 20 университетов. Об этом сообщает издание 3DNews.

«В наши ближайшие планы входит использование продукции Huawei для создания экосистемы ИИ, которая может заложить основу для полноценной цифровой трансформации российской экономики», — поведал директор департамента интеллектуальных вычислительных систем Huawei в России Лю Юй.

Компания намерена разворачивать экосистему с использованием программируемых нейропроцессоров (NPU) Ascend. Huawei посредством ИИ-чипов уже воплотила в жизнь более 500 проектах в разных сферах деятельности, в том числе в энергетике, транспорте и телекоммуникации.

Экосистема в России, как предполагается, будет создана уже к 2025 году.

Напомним, на днях компания Huawei Technologies провела онлайн-презентацию своих новинок, а сегодня были объявлены цены на Honor View 30 Pro, который в России начнет продаваться с 3 марта. Гаджет оценили в 37 тысяч рублей.

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