Выход iPhone 12 из-за коронавируса могут перенести на три месяца

Сегодня, 23:06

Сергей Нилов

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Выход iPhone 12 из-за коронавируса могут перенести на три месяца
Фото: Из открытых источников

Традиционно новое поколение своих устройств в Купертино готовят к презентации к сентябрю, но в 2020 году сроки могут сдвинуться в большую сторону примерно на три месяца. Об этом пишут зарубежные СМИ, указывая в качестве причины возможного переноса презентации вспышку коронавируса в Китае.

В 2020 году из-за болезни, накрывшей КНР, продажи iPhone существенно просели. Особенно, в Китае - людям там сейчас, объективно, не до смартфонов. Из-за проседания продаж производство работает не на полную загрузку.

Согласно статистике по продажам за январь, наблюдается падение на 28 процентов по сравнению с декабрем 2019 года. Годом ранее такого резкого снижения спроса после праздников не наблюдалось.

Apple ранее признала, что ситуация в Китае повлияет и на мировые поставки продукции, особенно, в первом квартале. В связи с паникой вокруг коронавируса корпорация даже прибегала к закрытию всех своих 42 магазинов в КНР, но 29 из них уже снова открыты.

Запуск iPhone 12 может быть отложен на три месяца, если, как уверяет аналитик Wedbush Securities, цепочка поставок не вернется в норму до апреля. Если весной заводы компании вновь заработают на полную мощь, презентация модели состоится почти в срок, с незначительным опозданием на пару недель.

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