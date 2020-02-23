Объявлена цена на Honor View 30 Pro для российского рынка

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Китайская компания Huawei Technologies озвучила цену на свой смартфон Honor View 30 Pro для российского рынка. Продажи устройства в стране стартуют 3 марта 2020 года.
Новинка для европейского рынка была продемонстрирована во время онлайн-презентации All-Scenario Intelligence Conference в Барселоне, хотя сам смартфон вышел еще в прошлом году. Отличительной характеристикой модели является мощная тройная камера. В DxOMark по качеству съемки она заняла почетное третье место. Установлены модули на 40, 12 и 8 Мп. Селфи-камера получила два модуля - на 32 и 8 Мп.
Honor View 30 Pro работает на чипсете Kirin 990. У него безрамочный 6,5-дюймовый экран на технологии IPS с раз решением 2400 на 1080 точек. Подчеркнем, что в магазинах гаджет появится без сервисов Google - их заменили китайскими аналогами. В частности, в качестве магазина приложений установлен AppGallery.
На борту устройства 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти. Аккумуляторная батарея получила емкость 4100 мАч.
У смартфона есть поддержка быстрой 40-ваттной проводной и 27-ваттной беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки. По умолчанию в нем установлен датчик для работы в сетях пятого поколения, он будет активирован производителем, когда в РФ они заработают посредством специального патча.
На рынке России смартфон будет представлен в двух оттенках - «голубой океан» и «полночный черный». Цена - 37 тысяч рублей.
Сегодня, 17:26
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