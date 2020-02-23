Новый сервис Quibi может стать конкурентом YouTube и TikTok

Сегодня, 12:17

Анна Лисова

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Новый сервис Quibi может стать конкурентом YouTube и TikTok
Фото: Из открытых источников

Самыми популярными видеосервисами сейчас являются платформы YouTube и TikTok. Но в ближайшее время у них может появиться серьезный конкурент.
Бывший глава студии Walt Disney, который ныне возглавляет DreamWorks, Джеффри Катценберг совместно с экс-главой НР Мэг Уитман занимаются разработкой новой платформы Quibi.
Особенностью Quibi будет то, что доступ к функционалу этого сервиса пользователи смогут получить только через мобильные устройства. То есть, Quibi создается под смартфоны.
Приложение под названием Quibi уже появилось в фирменных магазинах приложений Google и Apple. Пока оно доступно только по предзаказу. Его официальный запуск может состояться уже 6 апреля текущего года.

Quibi разрабатывается для того, чтобы вести показ авторских шоу и короткометражных фильмов, продолжительностью не более 10 минут. При этом, как считают авторы проекта, их продукт будет отличаться от существующих высоким качеством. Они отмечают, что Quibi позволит пользователю наслаждаться короткометражками голливудского уровня в очереди, дороге и т.д.
На реализацию этого проекта инвесторы выделили 1,4 млрд долларов. Только за первый год, считают основатели Quibi, их сервис покажет 175 авторских шоу и 8500 короткометражек, пишет  Forbes.
Стоит отметить, что сам сервис будет платным. За подписку на него придется платить ежемесячно не менее 4,99 долларов. При этом создатели Quibi уверены, что их сервис сможет конкурировать с бесплатными YouTube и TikTok. Хотя, как отмечают эксперты, этот сервис ближе по принципу и организации к Netflix. Но, возможно, то, что Quibi объявлен как конкурент YouTube и TikTok связано с тем, что он ориентирован на смартфоны.

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