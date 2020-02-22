Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

Сегодня, 17:02

Сергей Нилов

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Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G
Фото: Из открытых источников

Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G. Устройство позиционируется производителем как главный конкурент недавно вышедшему Xiaomi Mi 10.

Флагман построен на однокристальной системе Snapdragon 865 и, как следует из названия, может работать в мобильных сетях пятого поколения. Экран сделан по технологии Super AMOLED, с частотой обновления изображения 90 Гц.

В базовой версии установлены 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб памяти встроенной. Она доступна к покупке за 528 долларов. К слову, Xiaomi Mi 10 стоит от 573 долларов, но идет с 8 Гб оперативной памяти.

Флагман Realme X50 5G с таким же объемом памяти (8 Гб) и с 128 Гб флэш стоит меньше – 556 долларов. За версию с 12 Гб оперативной памяти на борту и 256 Гб памяти встроенной просят 626 долларов. К слову, сама оперативная память заслуживает отдельного разговора. Речь не об объеме, а о планке – производитель оснастил свои новые устройства супербыстрой памятью LPDDR5.

Фронтальная камера смартфона врезана в экран, она получила сенсоры на 32 и 8 Мп. Основная камера четырехмодульная. Главный сенсор на 64 Мп. Имеется 20-кратный зум. Realme X50 5G поддерживает сверхбыструю зарядку SuperDart Charge мощностью 65 Вт, благодаря чему смартфон может полностью зарядиться всего за 35 минут.

Емкость аккумулятора, к слову, более чем годная – 4200 мАч. Смартфоном поддерживается стандарт WiFi 6 (Wi-Fi 802.11ax), максимальная скорость передачи данных которого составляет 9,6 Гбит/с.

Есть у новинки и недостаток – отсутствие разъема 3,5 мм для подключения наушников. Заметим, что пока новинка продается только на территории Индии.

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