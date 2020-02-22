Названы пять лучших недорогих китайских смартфонов 2020 года

Эксперты составили рейтинг лучших недорогих китайских смартфонов 2020 года.

Возглавил ТОП-5 Meizu Note 9. Ценник этого гаджета стартует от 12,5 тыс рублей. Работает на ОС Android девятого поколения. В отличие от предшественника, Meizu Note 9 поддерживает 2 SIM-карты. Дисплей Meizu Note 9 достигает в диагонали 6,2 дюйма. Важно отметить, что у Meizu Note 9 процессор Snapdragon 675. Смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней панели и основную камеру с датчиками на 48 и 5 Мп.

Второе место получил Realme 5 Pro. В России его цена составляет около 13 тыс рублей. Realme 5 Pro работает на ОС Android 9.0. Он получил процессор Snapdragon 712 и 4 гигабайта оперативной памяти. Дисплей Realme 5 Pro имеет небольшие рамки и вырез для камеры а также динамика. Диагональ экрана Realme 5 Pro составляет 6,3 дюйма. Стоит отметить, что Realme 5 Pro имеет основную камеру с 4 датчиками на 48, 8, 2 и 2 Мп.

В тройку лидеров попал и бюджетный VIVO Y91c, цена на который составляет 6,9 тыс рублей. VIVO Y91c работает на ОС Android 8.1. Устройство имеет скромную по современным меркам основную камеру на 13 Мп, но, тем не менее, оснащено сканером отпечатков пальцев. VIVO Y91c получил процессор Mediatek Helio P22 и 3 Гб памяти. Стоит отметить, что этот смартфон продается сразу с прозрачным чехлом и защитной пленкой для дисплея.

За 12,9 тыс рублей можно приобрести в нашей стране Honor 10i, который работает на Android 9.0. Этот гаджет получил процессор Hisilicon Kirin 710 и 4 Гб оперативной памяти. Его оснастили камерой с датчиками на 24, 8 и 2 Мп. Особенностью данного смартфона является то, что он имеет камеру с искусственным интеллектом.

Замыкает топ лучших бюджетных смартфонов Hisense Rock 5. Приобрести его в нашей стране можно лишь за 10,0 тыс рублей. Он оснащен аккумулятором на 5,5 тыс мАч, процессором Snapdragon 439 и 4 Гб оперативной памяти. Двойная камера этого гаджета получила датчики на 12 и 3 Мп. Высокой производительностью этот смартфон похвастаться не может, но для серфинга в Сети и простеньких игр подходит отлично, считают пользователи.