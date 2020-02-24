Новый китайский смартфон Vivo будет заряжаться за считанные минуты

Презентация смартфона Vivo APEX 2020 должна была состояться еще на минувшей неделе. Но поскольку выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за вспышки коронавируса, то компания продолжает предоставлять о нем информацию, раскрывая его особые характеристики.

Стоит отметить, что Vivo APEX 2020 будет отличаться тем, что его фронтальную камеру решили сделать под экраном, а основная камера с двумя датчиками будет с перископным зумом. Что же касается дисплея, то его частота составляет 120 Гц.

Скорее всего, Vivo APEX 2020 получит экран-водопад, и у него не будет физических кнопок и разъемов.

Судя по уже прозвучавшей информации, Vivo APEX 2020 получит поддержку технологии быстрой зарядки Super FlashCharge мощностью 120 Вт. Этот гаджет будет заряжаться на 50% лишь за 5 минут, а для полной зарядки его аккумулятора емкостью в 4000 мАч уйдет 13 минут.