Новый китайский смартфон Vivo будет заряжаться за считанные минуты

Сегодня, 10:56

Анна Лисова

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Новый китайский смартфон Vivo будет заряжаться за считанные минуты
Фото: Из открытых источников

Презентация смартфона Vivo APEX 2020 должна была состояться еще на минувшей неделе. Но поскольку выставку Mobile World Congress 2020 отменили из-за вспышки коронавируса, то компания продолжает предоставлять о нем информацию, раскрывая его особые характеристики.

Стоит отметить, что Vivo APEX 2020 будет отличаться тем, что его фронтальную камеру решили сделать под экраном, а основная камера с двумя датчиками будет с перископным зумом. Что же касается дисплея, то его частота составляет 120 Гц. 

Скорее всего, Vivo APEX 2020 получит экран-водопад, и у него не будет физических кнопок и разъемов.

Судя по уже прозвучавшей информации, Vivo APEX 2020 получит поддержку технологии быстрой зарядки Super FlashCharge мощностью 120 Вт. Этот гаджет будет заряжаться на 50% лишь за 5 минут, а для полной зарядки его аккумулятора емкостью в 4000 мАч уйдет 13 минут.

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