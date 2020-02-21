Флагманские смартфоны Samsung из-за коронавируса вскоре могут оказаться в дефиците

Новые флагманы от Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip вскоре могут оказаться в дефиците. Причина кроется в коронавирусе, сообщают инсайдеры.

Эти новейшие флагманские модели производятся не во Вьетнаме, а на родине производителя - на заводе в Южной Корее. Но выяснилось, что там работал сотрудник, зараженный коронавирусом. Из-за этого компания закрыла завод до понедельника, 24 февраля. Не исключено, что сроки закрытия будут продлены.

Известно, что сотрудников, которые общались с зараженным, поместили на карантин.

Компания предпринимает дополнительные шаги по стерилизации рабочего места. Рабочих обязали носить медицинские маски после выхода на работу. Кроме того, Samsung настоятельно рекомендовала работникам отказаться от поездок по стране и вместо этого практиковать видеоконференции.

В компании уверены, что приостановка завода несущественно повлияет на производство новых флагманов, но эксперты иного мнения. Особенно с учетом того, что сразу после вывода смартфонов на рынок из-за небывалого ажиотажа уже наблюдался дефицит.