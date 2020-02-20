Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Сегодня, 14:11

Анна Лисова

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Рассекречен дизайн Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Фото: Из открытых источников

Китайская компания Xiaomi уже почти завершила разработку Redmi Note 9 Pro. Рендерные изображения этого смартфона уже появились в Сети. Опубликовал их портал Slashleaks.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro пополнит линейку компании в сегменте средней ценовой категории. Судя по этим фото, гаджет будет оснащен дисплеем с небольшим отверстием под камеру, которую расположили вверху, пишет  3Dnews.

Основная камера получит четыре датчика, которые расположатся по горизонтали. Судя по всему, у Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет камера, один из датчиков которой на 64 Мп. Гаджет получит модуль с широкоугольной оптикой, блок для макросъемки и сенсор для сбора информации о глубине сцены.
Физические кнопки управления на Xiaomi Redmi Note 9 Pro оставили, расположив их на одной из боковых панелей.
На рендерных изображениях Xiaomi Redmi Note 9 Pro представлен в синем цвете.

Исходя из информации, которая ранее появлялась в Сети, Xiaomi Redmi Note 9 Pro получит восьмиядерный процессор MediaTek Helio G70 и графический ускоритель Mali-G52 2EEMC2. Это устройство не будет работать в сетях пятого поколения.
На рынок Xiaomi Redmi Note 9 Pro выйдет в ближайшие месяцы. Пока точную дату старта продаж этого смартфона компания не называет.

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