Продажи смартфонов с 5G могут составить 200 млн единиц в 2020 году

В 2020 году продажи смартфонов, работающих в сетях 5G, будут расти и могут составить 199 миллионов единиц, или 15 процентов от общего объема продаж. Такой прогноз обнародовали аналитики агентства Strategy Analytics.

В отчете экспертов указывается, что в 2019 году смартфоны, поддерживающие 5G, разошлись тиражом 19 миллионов экземпляров. В нынешнем году, как прогнозируют специалисты, продажи возрастут в более чем десять раз и составят не менее 199 миллионов единиц. Это 15 процентов от общего объема продаж, но всего 1 процент доли рынка устройств с сетями пятого поколения.

В агентстве прогнозируют, что 90 процентов смартфонов с 5G будет в нынешнем году будут продаваться в США, Германии, Южной Корее и Японии, поскольку в этих странах активно развивается сеть нового поколения. Хотя эпидемия коронавируса может внести свои коррективы.

В Strategy Analytics уверены, что продажи аппаратов начнут активно наращиваться во втором полугодии.

В докладе подчеркивается, что по темпам распространения семей пятого поколения Индия и Индонезия отстают, поэтому в этих странах массового рынка устройств не будет еще, как минимум, год.