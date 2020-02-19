Появился новый рендер Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой

Сегодня, 17:35

Сергей Нилов

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Появился новый рендер Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой
Фото: Из открытых источников

Дата презентации нового недорогого смартфона Redmi K30 Pro 5G пока не обозначена официально, но инсайдеры убеждены, что устройство будет представлено уже в марте 2020 года.

На сайте Slashleaks был обнародован качественный рендер, на котором позировал Redmi K30 Pro 5G, получивший сдвоенную выдвижную фронтальную камеру.

Стоит подчеркнуть, что смартфоны Redmi K30 и Redmi K30 5G внешне совершено одинаковы, селфи-камера у них вмонтирована в экран. Однако, как отмечают эксперты iXBT, у Redmi K30 Pro 5G инженеры решили сделать ее выдвижной. За счет этого функционального решения была увеличена эффективная площадь дисплея.

Решение с выдвижной камерой привело к изменениям в дизайне основной камеры. Один датчик разместили в кругу, установив в нем три сенсора.

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг поведал, что врезанные в дисплей селфи-камеры станут главным трендом мобильной индустрии в 2020 году.

Redmi K30 Pro построен на флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 865. 

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