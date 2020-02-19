Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Загадочное сообщение пришло владельцам смартфонов Samsung Galaxy.

Отображалось это сообщение в приложении Find My Mobile и состояло оно только из цифры «1».

Пользователи рассказывают, что после того, как они нажимали на это уведомление, строка просто исчезает из шторки. Никаких других видимых действий после этого не наблюдалось, пишет 3Dnews.

Приложение Find My Mobile обеспечивает безопасность гаджетов Samsung. Оно позволяет найти или удалённо заблокировать свое устройство, создавать резервные копии данных, а также хранит данные Samsung Pay.

Поэтому непонятное уведомление напугало пользователей касательно безопасности их личных данных.

Представители южнокорейской компании уже прояснили ситуацию. Они отметили, что это была лишь плановая проверка работоспособности приложения, поэтому поводов для беспокойства у пользователей нет.