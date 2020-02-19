Перечислены характеристики смартфона Samsung Galaxy M31

Смартфон Samsung Galaxy M31, о выходе которого стало известно несколько дней назад, стал доступен для предзаказа на рынке Украины. На сайте украинского сайта южнокорейской компании Samsung появилась страничка с фотографиями новинки. Крупнейший интернет-магазин разместил короткое описание, в котором раскрыл все основные характеристики Galaxy M31.

Фактически, это первый официальный анонс новинки, констатирует Dgl.ru. Согласно описанию, у Galaxy M31 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 х 1080 точек, селфи-камера на 32 Мп, чип NFC, порт USB Type-C.

Фишка аппарата в хорошем аккумуляторе на 6000 мАч, поддерживающем функцию быстрой зарядки.

Основная камера смартфона получила от производителя четыре модуля. Главный датчик - на 64 Мп. Кроме него три сенсора получили разрешение на 8, 5 и 5 Мп.

Новинка построена на 8-ядерной платформе Samsung Exynos 9611. Объем ее оперативной памяти - 6 Гб, встроенной - 128 Гб.

Аппарат считается бюджетным. На Украине Samsung Galaxy M31 в переводе на российские рубли оценен примерно в 19 500 рублей. Когда смартфон появится в РФ и сколько будет стоить, пока неизвестно.