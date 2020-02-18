Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Социальная сеть ВКонтакте изменила дизайн своего мобильного приложения. Поменялся не только внешний вид, но и навигация. Теперь на первой вкладке размещается объединенные ленты новостей и рекомендации, на второй идет мини-приложения, а на третьей странице представлены стриминговые сервисы. Потом идут вкладки для общения и поиска друзей, а также профиль — для публикации новых материалов.

Тестирование нового дизайна стартовало в октябре минувшего года. Получить доступ к новой версии можно было после сканирования особого QR-кода. Его соцсеть разместила в Москве и Санкт-Петербурге: на улицах, в торговых и бизнес-центрах, а также в трейлерах перед киносеансами. Большинство пользователей положительно оценили изменения. Приложение уже начало обновляться и вскоре новая версия станет доступна всем.

Чтобы улучшить навигацию, было решено обновить вкладки экрана, которые открывают теперь доступ к разделам «Новости», «Обзор», «Сообщения», «Друзья», «Профиль».

Во вкладке «Новости» будут находиться истории и записи от друзей, а также публикации сообществ. Сразу же с этой вкладки можно в одно касание перейти в раздел «Интересное». Во вкладке «Для Вас» будут располагаться посты, которые подобраны по интересам пользователя. Из вкладки «Новости» можно будет сразу открывать камеру.

Вторая вкладка приложения стала проводником по сервисам ВКонтакте. Здесь расположены «Сообщества», VK Pay, мини-приложения платформы VK Mini Apps и все стриминговые сервисы — «Музыка», «Видео»,«Трансляции» и «Подкасты». Именно отсюда можно включать треки, управлять подписками и сообществами, покупать товары, смотреть погоду, заказывать такси или доставку еды.

Вкладка «Обзор» позволяет пользователю перейти к мини-приложениям, которых сейчас только активных около 13 тыс.

В разделе «Друзья», конечно же, можно принимать новые заявки, искать друзей и добавлять их по QR-коду. Будет эта вкладка отображать дни рождения друзей, которым в одно касание можно отправить подарок.

Содержание вкладки «Профиль» не изменилось, но улучшилась навигация, отмечают разработчики. Теперь выглядят иначе и профили других пользователей. Появились кнопки, которые позволяют быстро им позвонить, отправить деньги или подарок, подписаться на уведомления о новых записях и трансляциях. Увеличился блок со свежими фотографиями.