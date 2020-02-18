Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Презентация нового бюджетного смартфона iPhone 9 запланирована на вторник, 31 марта 2019 года. Об этом сообщил немецкий сайт iPhoneTicker.

Вероятность того, что недорогое «яблочко», которое может называться также iPhone SE 2, представят в последний день марта, велика. Компания Apple и былые годы устраивала ивенты именно в марте - 25 и 27 числа.

В минувшем году презентация состоялась 25 марта. Тогда были представлены такие сервисы, как Apple News+, Apple Card и Apple Arcade.

Если презентация все же пройдет именно 31 числа, стоит уже на этой неделе ждать появления iOS 13.4. Сами же новинки выйдут в продажу уже с 3 апреля.

По слухам, кроме бюджетной версии смартфона Apple на весенней конференции также представит новый планшет iPad Pro и 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro.