Эксперты рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны

Многие приложения для смартфонов могут содержать вредоносные программы или собирать личные данные. Об этом регулярно напоминают эксперты.

Заместитель Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал, что следует сделать, чтобы защититься от слежки и прослушки, которые могут осуществляться через смартфон, пишет Лента.ру.

Так, не стоит устанавливать на свой гаджет приложения, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют этого. Примером такого приложения является GetContact. Это приложение разработано для блокировки спам-звонков, тем не менее, оно автоматически отправляет данные о входящем звонке на сервер, где они могут храниться и попасть в руки злоумышленникам.



Также не стоит устанавливать на смартфон программы, которые обеспечивают возможность осуществлять удаленно управление ПК. Мошенники часто используют такие программы для доступа к банковским данным пользователя.

Не стоит также ставить на смартфон приложения для детского контроля, поскольку такие приложения преступники могут использовать для похищения ребенка.

Важно запомнить, что на Android стоит устанавливать приложения только из официального магазина Google Play. Но при этом не следует упускать из виду, что и там могут появляться программы, которые являются вредоносными. Поэтому лучше выбирать только проверенные приложения.