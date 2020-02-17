Компания LG представила три среднебюджетных смартфона

Сразу три смартфона средней ценовой категории представила компания LG Electronics (LG).

Это модели K Series — K61, K51S и K41S. Их продажи стартуют уже в следующем квартале.

Представленные смартфоны получили дисплей FullVision с диагональю в 6,5 дюйма и восьмиядерный процессор. Также они оснащены дактилоскопическим сканером и камерой с четырьмя датчиками. Сканер отпечатков пальцев и камера расположены на тыльной стороне.

Модель K61 будет выпускаться с экраном, который обладает разрешением FHD+. Тактовая частота этого процессора составляет 2,3 ГГц, в пару к нему дается 4 Гб оперативной памяти. Можно будет выбрать модель с памятью на 64 Гб или на 128 Гб. Фронтальная камера гаджета на 16 Мп, а квадрокамера имеет датчики на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.

K51S оснастили дисплеем с разрешением HD+. Смартфон получил процессор с тактовой частотой на 2,3 ГГц, а также 3 Гб оперативной памяти. Устройство укомплектовали флэш-памятью на 64 Гб. Фронтальная камера имеет разрешение в 13 Мп, а основная камера получила датчики на 32 Мп, 5 Мп, и 2 датчика на 2 Мп.

Смартфон K41S располагает дисплеем HD+ и 2,0-ГГц процессором. Объем оперативной памяти этого устройства составляет 3Гб, а вместимость накопителя – 32 Гб. Фронтальная камера имеет сенсор на 8 Мп, а квадрокамера такая же, как и у модели K51S.

Стоит отметить, что смартфоны данной линейки получили адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модули NFC и порты USB Type-C. Емкость их аккумуляторов – 4000 мАч, а корпус имеет повышенную прочность и отвечает стандарту MIL-STD 810G.

Точная дата старта продаж этих смартфонов пока не названа.