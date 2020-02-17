Компания LG представила три среднебюджетных смартфона

Сегодня, 11:02

Анна Лисова

0

Image
Компания LG представила три среднебюджетных смартфона
Фото: LG Electronics

Сразу три смартфона средней ценовой категории представила компания LG Electronics (LG).
Это модели K Series — K61, K51S и K41S. Их продажи стартуют уже в следующем квартале.
Представленные смартфоны получили дисплей FullVision с диагональю в 6,5 дюйма и восьмиядерный процессор. Также они оснащены дактилоскопическим сканером и камерой с четырьмя датчиками. Сканер отпечатков пальцев и камера расположены на тыльной стороне.

Модель K61 будет выпускаться с экраном, который обладает разрешением FHD+. Тактовая частота этого процессора составляет 2,3 ГГц, в пару к нему дается 4 Гб оперативной памяти. Можно будет выбрать модель с памятью на 64 Гб или на 128 Гб. Фронтальная камера гаджета на 16 Мп, а квадрокамера имеет датчики на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп.
K51S оснастили дисплеем с разрешением HD+. Смартфон получил процессор с тактовой частотой на 2,3 ГГц, а также 3 Гб оперативной памяти. Устройство укомплектовали флэш-памятью на 64 Гб. Фронтальная камера имеет разрешение в 13 Мп, а основная камера получила датчики на 32 Мп, 5 Мп, и 2 датчика на 2 Мп.

Смартфон K41S располагает дисплеем HD+ и 2,0-ГГц процессором. Объем оперативной памяти этого устройства составляет 3Гб, а вместимость накопителя – 32 Гб. Фронтальная камера имеет сенсор на 8 Мп, а квадрокамера такая же, как и у модели K51S.
Стоит отметить, что смартфоны данной линейки получили адаптеры Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модули NFC и порты USB Type-C. Емкость их аккумуляторов – 4000 мАч, а корпус имеет повышенную прочность и отвечает стандарту MIL-STD 810G.
Точная дата старта продаж этих смартфонов пока не названа.

Лента

Эксперты рассказали, какие приложения опасно скачивать на смартфоны

Сегодня, 11:06

Компания LG представила три среднебюджетных смартфона

Сегодня, 11:02

Хакерам хватит пяти дней для взлома российских банков

Вчера, 13:37

Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов

Вчера, 09:41

Google закрывает станции бесплатного Wi-Fi по всему миру

Вчера, 09:16

Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

17-02-2020, 20:18

Sharp официально представила флагманский смартфон Aquos R5G с двумя челками и экраном 120 Гц

17-02-2020, 18:54

Возможности 64 Мп камеры Samsung Galaxy S20 показали в сети

17-02-2020, 11:06

Honor 8X получил Android 10 в Европе

17-02-2020, 10:33

Самый мощный смартфон на Android определен рейтингом AnTuTu

16-02-2020, 16:44

Эксперты оценили ремонтопригодность нового Samsung Galaxy Z Flip

16-02-2020, 13:50

Новое поколение смартфонов Samsung будет хранить криптовалюты

16-02-2020, 09:11

В Сети появился первый рендер смартфона Pixel 5 XL от Google

15-02-2020, 23:22

Российский софт начнут устанавливать на смартфоны и умные часы уже летом

15-02-2020, 17:34

Фото Meizu 17 Plus доказывает наличие безрамочного экрана

15-02-2020, 13:29

Аpple создает собственную 5G-антенну для новых iPhone

15-02-2020, 11:59

Microsoft весной прекратит поддержку Windows 10 версии 1809

15-02-2020, 08:15

Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

14-02-2020, 23:41

Определены почти для всех пользователей опасные приложения

14-02-2020, 08:45

В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X

13-02-2020, 23:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle