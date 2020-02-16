Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов

Сегодня, 09:41
Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок крошечную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которую можно приобрести лишь за 19,5 долларов.
Мощность динамика этой миниатюрной колонки составляет 5 Вт, а ее громкость достигает 115 Дб. Частотный диапазон Mi Outdoor Bluetooth Speaker составляет от 20 до 20 000 Гц.
Информацию о колонке разместил на своей страничке в социальной сети Twitter вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн, пишет IXBT.
Одного полного заряда Mi Outdoor Bluetooth Speaker хватит на 20 часов беспрерывной работы. Емкость встроенного аккумулятора колонки составляет 2000 мАч.
Подключить ее к смартфону, планшету или ноутбуку можно через Bluetooth 5.0. Также в нее интегрирован микрофон, поэтому ее можно использовать и для телефонной связи. Отмечается, что эта колонка получила интеллектуальный голосовой ассистент.
Пока более подробной информации об этой колонке нет. Но если судить по названию, то ее можно использовать на улице, а значит, как минимум, она должна быть защищена от брызг.
Сегодня, 09:41
Сегодня, 09:16
Вчера, 18:54
Вчера, 10:33
16-02-2020, 16:44
16-02-2020, 13:50
16-02-2020, 09:11
15-02-2020, 23:22
15-02-2020, 17:34
15-02-2020, 13:29
15-02-2020, 11:59
15-02-2020, 08:15
14-02-2020, 23:41
14-02-2020, 08:45
13-02-2020, 23:10
13-02-2020, 23:06
13-02-2020, 15:45
13-02-2020, 10:32
Комментировать