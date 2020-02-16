Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов

Сегодня, 09:41

Анна Лисова

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Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов
Фото: Из открытых источников

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок крошечную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которую можно приобрести лишь за 19,5 долларов.
Мощность динамика этой миниатюрной колонки составляет 5 Вт, а ее громкость достигает 115 Дб. Частотный диапазон Mi Outdoor Bluetooth Speaker составляет от 20 до 20 000 Гц.

Информацию о колонке разместил на своей страничке в социальной сети Twitter вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн, пишет IXBT.
Одного полного заряда Mi Outdoor Bluetooth Speaker хватит на 20 часов беспрерывной работы. Емкость встроенного аккумулятора колонки составляет 2000 мАч.
Подключить ее к смартфону, планшету или ноутбуку можно через Bluetooth 5.0. Также в нее интегрирован микрофон, поэтому ее можно использовать и для телефонной связи. Отмечается, что эта колонка получила интеллектуальный голосовой ассистент.
Пока более подробной информации об этой колонке нет. Но если судить по названию, то ее можно использовать на улице, а значит, как минимум, она должна быть защищена от брызг.

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