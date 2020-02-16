Xiaomi выпустила умную колонку дешевле 20 долларов

Китайская компания Xiaomi выпустила на рынок крошечную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker, которую можно приобрести лишь за 19,5 долларов.

Мощность динамика этой миниатюрной колонки составляет 5 Вт, а ее громкость достигает 115 Дб. Частотный диапазон Mi Outdoor Bluetooth Speaker составляет от 20 до 20 000 Гц.

Информацию о колонке разместил на своей страничке в социальной сети Twitter вице-президент Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн, пишет IXBT.

Одного полного заряда Mi Outdoor Bluetooth Speaker хватит на 20 часов беспрерывной работы. Емкость встроенного аккумулятора колонки составляет 2000 мАч.

Подключить ее к смартфону, планшету или ноутбуку можно через Bluetooth 5.0. Также в нее интегрирован микрофон, поэтому ее можно использовать и для телефонной связи. Отмечается, что эта колонка получила интеллектуальный голосовой ассистент.

Пока более подробной информации об этой колонке нет. Но если судить по названию, то ее можно использовать на улице, а значит, как минимум, она должна быть защищена от брызг.