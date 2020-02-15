Автомобиль, который можно превратить в игровую комнату

Когда мы посмотрели обзор нового электрокара от Honda, который получил название Honda e, мы поняли, чего до сих пор не хватает в современных автомобилях и на что до сих пор не делался упор автопроизводителями – игры. У новой модели Honda e есть все новшества: вместо зеркалов в машине присутствуют камеры, зеркало заднего вида, это тоже камера, которая транслирует всё, что происходит сзади вашего автомобиля в режиме реального времени, и последнее это HDMI порт, чтобы подключить свою любимую игровую консоль к двум экранам, которые располагаются посередине. Оба экрана являются довольно крупными, 12,3 дюймов, точно такой же устанавливается в Tesla, только в Honda его ставят горизонтально и картинку можно одновременно вывести на два экрана.

Учитывая, что всё больше и больше людей склонны считать, что видеоигры помогают учиться, то есть помогают в развитии, нежели деградировании. Через многие игры мы познаём мир, можем обучиться понять некоторые правила физики, математики и получить другие полезные знания. Не даром сейчас стала популярна наука игрофикация, которая изучает как мы можем применять игровые элементы в повседневной жизни. Именно поэтому идея добавить возможность полноценно подсоединить свою консоль к мониторам внутри автомобиля, очень достойный ход со стороны японского автопроизводителя. Да, скорее всего до этого были любители-энтузиасты, которые добавляли в свой автомобиль большой сенсорный экран, подключали через HDMI компьютер и играли в свои любимые игры, но тут речь всё-таки идёт о стандартной начинке во всех новых электрокарах Honda e – функция будет заводской. Почему до этого раньше не додумались, и почему Tesla, кто самый первый установил такой большой экран в автомобиль не вывели HDMI порт? Модифицировать можно было, добавив специальную коробочку (стоит порядка 25 тысяч рублей и не гарантирует чёткую работу), но это сделают единицы, ведь многие будут бояться, что слетит гарантия на автомобиль. На сегодняшний день в мире каждого третьего можно считать геймером, и это не сказки. В специальном отчёте, который был подготовлен в прошлом году аналитической компанией NewZoo, было отмечено, что по состоянию на июнь 2019 году во всём мире насчитывалось 2,5 миллиарда геймеров, при этом 95% из них любят мобильные игры. То есть большинство любителей игр предпочитают это делать на ходу, а с увеличением доступности интернета во многих развивающихся странах, число будет лишь расти. Именно поэтому возможность играть прямо в своём автомобиле – крутая идея!

Как в Honda пришли к этой идее?

Сама идея довольно проста – два 12-дюймовых в автомобиле итак уже установлены, но одна из рабочих групп, которая работала над разработкой интерьера, решила превратить автомобиль в нечто большое. Несмотря на то, что Honda e обладает довольно-таки небольшой батареей (всего 35 кВт), процесс заряда батареи может занять от 30 минут до 12 часов в зависимости от зарядной станции. Что же делать, если вы приехали на заправку, а вам необходимо провести в машине более получаса – правильно, вы сходите купите кофе после чего уткнётесь в телефон. Выход из ситуации, вывести все функции развлечения на главный экран в автомобиле, через который вы сможете играть в любимые игры, либо смотреть очередной влог вашего любимого блоггера на Youtube, или же слушать последние новости на вашем популярном телеканале. Особенно это было бы актуально где-нибудь в Москве, где люди часами «сидят в пробке», но тут есть небольшое уточнение – у новой Honda e батарея довольно маленькая, и заряда хватит лишь на 220км, и чем больше вы будете играть, тем меньше у вас будет заряд, а соответственно тем скорее вам придётся ехать заряжаться.

Неплохая идея, стоит только доработать ёмкость батареи и тогда таким машинам цены не будет!