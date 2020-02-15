Возможности 64 Мп камеры Samsung Galaxy S20 показали в сети

Сегодня, 11:06

Сергей Нилов

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Возможности 64 Мп камеры Samsung Galaxy S20 показали в сети
Фото: Из открытых источников

Южнокорейский производитель техники и электроники Samsung в камеры своих смартфонов Galaxy S20 и Galaxy S20+ поставил основной датчик на 64 Мп. Эксперты выяснили, что по качеству фотографий он сопоставим с модулем на 108 Мп, которым пока оснащается лишь одна модель - Galaxy S20 Ultra.

Возможности 64 Мп датчика поражают качеством и четкой детализацией. Китайский инсайдер Ice Universe выложил фотографию, которая была сделана со смартфона Galaxy S20. Примечательно, что основной камерой нового флагманского смартфона в связке с телеобъективом пользовались не в Южной Корее и не в Поднебесной, а в Киеве - столице Украины.

Камера смартфона на 64 Мп без проблем сделала снимки в полноценном разрешении и, что примечательно, без объединения соседних пикселей. Фото вышли с детализацией по максимуму. И это позволило сетевому информатору поставить в один ряд 64 Мп датчик Galaxy S20 и сенсор на 108 Мп, установленный в Galaxy S20 Ultra, сообщает iXBT.com.

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