Honor 8X получил Android 10 в Европе

Сегодня, 10:33

Анна Лисова

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Honor 8X получил Android 10 в Европе
Фото: Из открытых источников

Фирменная оболочка EMUI 10, созданная на свежей версии операционной системы Android 10, уже доступна для смартфонов Honor 8X в странах Европы и Африки.
Ранее ее смогли установить на свои гаджеты пользователи из Китая и Индии. Теперь же это обновление получают пользователи из Чехии, Испании, Алжира, Марокко и других стран.

В большинстве регионов прошивка EMUI с номером 10.0.0.175 имеет объем 3,58 ГБ. В некоторых странах EMUI 10 приходит под номером 10.0.0.170 и объемом 3,53 ГБ. 

Чтобы обновление установилось, необходимо либо разрешить его установку в настройках смартфона, либо воспользоваться приложением HiCare (Поддержка). Эксперты советуют перед установкой любого обновления создавать резервную копию информации, содержащейся на смартфоне.

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