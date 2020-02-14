Самый мощный смартфон на Android определен рейтингом AnTuTu

Сегодня, 16:44

Сергей Нилов

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Самый мощный смартфон на Android определен рейтингом AnTuTu

В китайском бенчмарке AnTuTu сменил лидер среди смартфонов после проведения очередного тестирования тесту производительности. Самым мощным аппаратом на операционной системе стал iQOO 3 5G, который только готовится к выходу. Презентация смартфона, который Vivo позиционируется как самый мощный флагман первого полугодия 2020 года, намечена на 25 февраля.

В преддверии официального анонса некоторую информацию можно почерпнуть из результатов теста производительности AnTuTu.

В бенчмарке он набрал 597 583 балла. И это, как отмечает Ферра, самый высокий показатель, который ранее демонстрировали смартфоны.

iQOO 3 построен на новом топовом чипсете Snapdragon 865. Он получил квадрокамеру с датчиком на 48 Мп и память UFS 3.1.

Помимо этого, у аппарата новая оперативная память LPDDR5 на 12 Гб и Wi-Fi 6.

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