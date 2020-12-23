Apple в App Store снизит комиссию вдвое раньше срока

Apple снизит комиссию в App Store вдвое раньше срока.

В корпорации Apple заявили о намерении снизить комиссию в виртуальном магазине App Store для разработчиков до 15%. Но такая программа лояльности коснется не всех, а только тех, кто получает прибыль менее миллиона долларов в год от продаж приложений, а также внутренних покупок.

Сегодня стандартная комиссия достигает 30%. С 1 января 2021 года планируется ее снизить до 15%.

Как отмечают некоторые разработчики, к ним уже сейчас стали применять пониженную ставку. В частности, эти данные подтвердились у Дэвида Ходжа и Якоба Горбана - создателей автомобильного приложения Tesla Nikola для iPhone и программы для редактирования фото ImageFramer для Mac.

Разработчики, прибыль которых более миллиона долларов в год, продолжат платить комиссию по прежней ставке.

После известия о снижении комиссии многие известные компании обвинили Apple в неверном подходе. Имеется ввиду, что многие приложения разрабатываются не одним человеком, а командой, поэтому для каждого из команды даже при доходе, превышающем миллион долларов, получается меньше. По мнению технического директора Basecamp Дэвида Хайнемайера Ханссона, Apple просто пытается сделать каждого разработчика, имеющего большой заработок, жадным.