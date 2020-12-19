Эксперты назвали причины хакерских атак на сайты

Сегодня, 10:49

Анна Лисова

0

Image 16+
Эксперты назвали причины хакерских атак на сайты

О том, почему хакеры взламывают сайты, рассказали в своем исследовании эксперты компании Positive Technologies, передает РИА Новости

Они исследовали более 80 миллионов сообщений на десяти наиболее активных форумах в теневом сегменте интернета, где предлагаются услуги по взлому сайтов, покупке и продаже баз данных и доступов к веб-ресурсам.

Исследование показало, что с марта 2020 года идет рост интереса к теме взломов сайтов. Такое изменение динамики, по мнению экспертов, связано с тем, что из-за пандемии коронавируса с марта многие компании перешли в онлайн-режим работы. 

В 7 из 10 случаев запросов о взломе основной целью является получение доступа к ресурсу. То есть, хакер может не только похищать конфиденциальные данные, но и далее продать доступ к нему так называемым скупщикам. 

21% взломщиков похищают базы данных. Эту информацию зачастую заказывают конкуренты или спамеры. Полученные сведения они используют для того, чтобы проводить тематические рассылки. 

4% хакеров взламывают сайты для того, чтобы размещать там вредоносные программы. В дальнейшем это дает им возможность собирать информацию о банковских картах, данные которых вводятся на взломанном сайте. 

Только 3% заказчиков платят за то, чтобы с сайтов удалялись определенные данные. Это позволяет, например, убрать негативный отзыв на стороннем ресурсе. 

Только 2% предложений от хакеров – это продажа уже готовых программ и скриптов для взлома. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Эксперты назвали причины хакерских атак на сайты

Сегодня, 10:49

«Ростелеком» сообщил о росте на треть числа хакерских атак на компании в пандемию коронавируса

Сегодня, 00:44

В АРБ рассказали о мошенниках, которые звонят от имени ассоциации

19-12-2020, 20:14

iPhone 13 получит долгожданное улучшение

17-12-2020, 11:04

Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

16-12-2020, 11:14

Американские ученые разрабатывают технологию телепатической связи

15-12-2020, 22:14

В Сети появилось видео, снятое на выпавший из самолета iPhone

15-12-2020, 20:39

Эксперт предупредила, что зараженные приложения могут управлять камерой смартфона

14-12-2020, 00:29

В Роскачестве развенчали популярный миф о вреде смартфонов

13-12-2020, 14:04

Caviar выпустила iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

10-12-2020, 21:04

ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на Snapdragon 888

8-12-2020, 17:54

Xiaomi сбросила цены на смартфоны в РФ

7-12-2020, 13:04

Apple доработала старые iPhone

7-12-2020, 10:19

Компания Apple бесплатно заменит бракованные экраны iPhone 11

5-12-2020, 18:09

Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

4-12-2020, 11:14

Zoom и Among Us вошли в рейтинг самых популярных приложений Apple

2-12-2020, 10:24

Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 12 без камер

1-12-2020, 19:44

Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом

1-12-2020, 17:54

Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

1-12-2020, 11:09

Xiaomi представила настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми

30-11-2020, 17:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров