Эксперты назвали причины хакерских атак на сайты

О том, почему хакеры взламывают сайты, рассказали в своем исследовании эксперты компании Positive Technologies, передает РИА Новости .

Они исследовали более 80 миллионов сообщений на десяти наиболее активных форумах в теневом сегменте интернета, где предлагаются услуги по взлому сайтов, покупке и продаже баз данных и доступов к веб-ресурсам.

Исследование показало, что с марта 2020 года идет рост интереса к теме взломов сайтов. Такое изменение динамики, по мнению экспертов, связано с тем, что из-за пандемии коронавируса с марта многие компании перешли в онлайн-режим работы.

В 7 из 10 случаев запросов о взломе основной целью является получение доступа к ресурсу. То есть, хакер может не только похищать конфиденциальные данные, но и далее продать доступ к нему так называемым скупщикам.

21% взломщиков похищают базы данных. Эту информацию зачастую заказывают конкуренты или спамеры. Полученные сведения они используют для того, чтобы проводить тематические рассылки.

4% хакеров взламывают сайты для того, чтобы размещать там вредоносные программы. В дальнейшем это дает им возможность собирать информацию о банковских картах, данные которых вводятся на взломанном сайте.

Только 3% заказчиков платят за то, чтобы с сайтов удалялись определенные данные. Это позволяет, например, убрать негативный отзыв на стороннем ресурсе.

Только 2% предложений от хакеров – это продажа уже готовых программ и скриптов для взлома.