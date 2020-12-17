В АРБ рассказали о мошенниках, которые звонят от имени ассоциации

В последнее время россиянам стали часто звонить мошенники и от имени Ассоциации российских банков (АРБ) и предлагать платные услуги. В этой связи в АРБ заявили, что никаких платных услуг клиентам они не оказывают. Как сказано в сообщении, АРБ не работает с клиентами банков и не располагает никакими данными о них.

Действительно клиенты банков стали жаловаться на то, что неизвестные звонят и представляются сотрудниками АРБ, а также многие россияне сообщают о списании средств со счетов.

Судя всему, телефонные мошенники используют имя АРБ для придания весомости своим требованиям. Как известно, они убеждают собеседников перевести им средства. Они также делают все, чтобы обманным путем установить на телефоне своих жертв вирус, а потом с его помощью получить доступ к банковским данным клиента банка, пишет iz.ru .

Как отмечают в Сбербанке, за текущий год телефонные мошенники позвонили россиянам 15 миллионов раз. Около половины таких «черных колл-центров» находится в тюрьмах. Заключенные совершают по 20 тысяч звонков в неделю, а ежемесячный доход этого криминального бизнеса составляет более 75 миллионов рублей.