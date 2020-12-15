iPhone 13 получит долгожданное улучшение

Поклонники продукции компании Apple давно ждали появления повышенной частоты обновления в iPhone 11 и в iPhone 12. Эта технология в мире Android-смартфонов начала появляться еще в прошлом году, вместе со смартфонами OnePlus и Realme.

Таким образом, американский техногигант находится в роли догоняющей компании во многих аспектах. Весьма вероятно, что в 2021 году желания пользователей будут удовлетворены.

Между тем в сети стали появляться подробности о будущих смартфонах Apple. В частности, iPhone 13 приписывают улучшение, о котором мечтали пользователи.

Отметим, что новые смартфоны Apple получили OLED-дисплеи на базе панелей, выполненных с использованием технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Это необходимо для того, чтобы iPhone 13 получил ожидаемую частоту обновления 120 Гц.

По мнению экспертов, новый дисплей станет главной особенностью iPhone 13, выход которого состоится в следующем году.

Корейская компания Samsung Display планирует поставить Apple от 160 до 180 миллионов единиц дисплеев, часть из которых будет основана на технологии LTPO. В конкурсе также будут участвовать южнокорейская LG Display и китайская BOE Technology Group. Однако доля этих поставщиков будет ниже, чем у Samsung, так как компания Apple предъявляла претензии к качеству их продукции.

Актуальные гаджеты от Apple поддерживают стандартную частоту обновления экрана, которая составляет 60 герц. По некоторым данным, экраны с частотой 120 герц должны получить новые флагманы от китайской компании Xiaomi.