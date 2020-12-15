iPhone 13 получит долгожданное улучшение

Сегодня, 11:04

Александр Зуев

0

Image 16+
iPhone 13 получит долгожданное улучшение

Поклонники продукции компании Apple давно ждали появления повышенной частоты обновления в iPhone 11 и в iPhone 12. Эта технология в мире Android-смартфонов начала появляться еще в прошлом году, вместе со смартфонами OnePlus и Realme.

Таким образом, американский техногигант находится в роли догоняющей компании во многих аспектах. Весьма вероятно, что в 2021 году желания пользователей будут удовлетворены.

Между тем в сети стали появляться подробности о будущих смартфонах Apple. В частности, iPhone 13 приписывают улучшение, о котором мечтали пользователи.

Отметим, что новые смартфоны Apple получили OLED-дисплеи на базе панелей, выполненных с использованием технологии низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Это необходимо для того, чтобы iPhone 13 получил ожидаемую частоту обновления 120 Гц.

По мнению экспертов, новый дисплей станет главной особенностью iPhone 13, выход которого состоится в следующем году.

Корейская компания Samsung Display планирует поставить Apple от 160 до 180 миллионов единиц дисплеев, часть из которых будет основана на технологии LTPO. В конкурсе также будут участвовать южнокорейская LG Display и китайская BOE Technology Group. Однако доля этих поставщиков будет ниже, чем у Samsung, так как компания Apple предъявляла претензии к качеству их продукции.

Актуальные гаджеты от Apple поддерживают стандартную частоту обновления экрана, которая составляет 60 герц. По некоторым данным, экраны с частотой 120 герц должны получить новые флагманы от китайской компании Xiaomi.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

iPhone 13 получит долгожданное улучшение

Сегодня, 11:04

Еврокомиссия включила «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов с пиратским контентом

Вчера, 11:14

Американские ученые разрабатывают технологию телепатической связи

15-12-2020, 22:14

В Сети появилось видео, снятое на выпавший из самолета iPhone

15-12-2020, 20:39

Эксперт предупредила, что зараженные приложения могут управлять камерой смартфона

14-12-2020, 00:29

В Роскачестве развенчали популярный миф о вреде смартфонов

13-12-2020, 14:04

Caviar выпустила iPhone 12 с фрагментом водолазки Стива Джобса

10-12-2020, 21:04

ASUS тестирует геймерский смартфон ROG Phone на Snapdragon 888

8-12-2020, 17:54

Xiaomi сбросила цены на смартфоны в РФ

7-12-2020, 13:04

Apple доработала старые iPhone

7-12-2020, 10:19

Компания Apple бесплатно заменит бракованные экраны iPhone 11

5-12-2020, 18:09

Facebook и Instagram начнут удалять посты с дезинформацией о вакцине от COVID-19

4-12-2020, 11:14

Zoom и Among Us вошли в рейтинг самых популярных приложений Apple

2-12-2020, 10:24

Компания Caviar презентовала люксовый iPhone 12 без камер

1-12-2020, 19:44

Смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стали дефицитом

1-12-2020, 17:54

Названы приложения, которые занимают лишние 15 Гб в телефоне

1-12-2020, 11:09

Xiaomi представила настольную лампу со встроенной камерой для наблюдения за детьми

30-11-2020, 17:54

Простой способ оторвать человека от смартфона назвал психолог

29-11-2020, 22:39

Самое большое нововведение Android 12: информация о Project Mainline

26-11-2020, 22:44

Глава службы безопасности Apple давал взятки планшетами

24-11-2020, 15:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров